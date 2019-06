Aktien Frankfurt: Dax legt wieder etwas zu - Anleger bleiben aber defensiv

Angeführt von starken Thyssenkrupp-Aktien hat der Dax am Mittwoch nach dem jüngsten Rückschlag wieder etwas zugelegt. Allzu weit wagten sich die Anleger aber vor dem immer näher rückenden G20-Gipfel am Wochenende aber nicht aus der Defensive. So lag der deutsche Leitindex am Nachmittag mit 0,17 Prozent im Plus bei 12 248,86 Punkten.