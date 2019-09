Aktien Frankfurt: Dax leicht im Plus und über 12400 Punkten

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem schleppenden Start berappelt. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 0,16 Prozent auf 12 409,54 Punkte, nachdem es in der Spitze bis auf 12 444 Zähler nach oben gegangen war. Die Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Vorabend hatten Marktteilnehmer erwartet. Fed-Chef Jerome Powell stellte weitere Zinssenkungen nicht konkret in Aussicht, was als Hinweis auf die weiterhin robuste Situation der US-Wirtschaft verstanden wurde.