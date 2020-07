Aktien Frankfurt: Dax leidet unter anhaltenden Gewinnmitnahmen

Der Dax ist am Mittwoch unter Druck geblieben. Der deutsche Leitindex weitete bis zum frühen Nachmittag seine Vortagesverluste um 0,68 Prozent auf 12 530,42 Punkte aus. Nur kurz hatte sich das Börsenbarometer am Vormittag in die Gewinnzone vorgewagt. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte büsste zuletzt 0,24 Prozent auf 26 844,92 Punkte ein. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,9 Prozent. Börsianer sprachen von anhaltenden Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Erholungsrally.