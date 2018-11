Aktien Frankfurt: Dax mit holprigem Wochenstart

Belastet von erneut schwachen Technologiewerten hat der deutsche Aktienmarkt zum Wochenauftakt nachgegeben. Die trübe Finanzlage in Italien sowie die Aussicht auf weitere US-Zinssteigerungen lasteten weiterhin auf den Kursen, hiess es am Markt. Der Dax notierte zuletzt 0,57 Prozent tiefer bei 11 463,72 Punkten. In der vergangenen Woche hatte sich der deutsche Leitindex seitwärts bewegt.