Aktien Frankfurt: Dax mit moderaten Gewinnen - US-Jobdaten liefern kaum Impulse

Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Freitag fortgesetzt. Nach dem Rückschlag am Vortag demonstrierte der Dax wieder etwas Stärke. Die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA, die von einer robusten Verfassung zeugten, lieferten kaum Impulse. Bis zum Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,30 Prozent auf 12 728,63 Punkte. Im Wochenverlauf bedeutet das ein Plus von 1,2 Prozent.