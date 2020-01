Aktien Frankfurt: Dax nach Rekordhoch kaum verändert

Dem Dax ist am frühen Mittwochnachmittag die Luft ausgegangen: Nachdem die anfängliche Euphorie über die Erholung an den asiatischen Börsen den deutschen Leitindex am Vormittag noch auf ein Rekordhoch von 13 640 Punkten getrieben hatte, verflog die Euphorie recht schnell wieder. Zuletzt stand ein minimales Minus von 0,01 Prozent auf 13 554,25 Punkte zu Buche.