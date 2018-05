Aktien Frankfurt: Dax nach Vortagesplus wenig bewegt - SDax auf Rekordhoch

Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger nach den deutlichen Vortagesgewinnen zurückgehalten. Der Dax büsste bis zum frühen Freitagnachmittag 0,20 Prozent auf 13 088,33 Punkte ein, nachdem er am Donnerstag die psychologisch wichtige Hürde von 13 000 Punkten klar hinter sich gelassen hatte. Auf Wochensicht deutet sich ein moderates Plus an.