Aktien Frankfurt: Dax nach Vortagesrücksetzer stabil - Warten auf US-Jobdaten

Eher vorsichtig haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht agiert. Nach den Gewinnmitnahmen am Vortag im Zuge des jüngsten Kurssturzes in New York notierte der Dax gegen Mittag mit plus 0,16 Prozent auf 13 078,15 Punkten. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex aktuell moderat im Plus.