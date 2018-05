Aktien Frankfurt: Dax nimmt Kurs auf 12 900 Punkte

Der MDax gewann am Montag 0,58 Prozent auf 26 531,56 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es mit plus 1,32 Prozent deutlicher hoch auf 2732,54 Punkte. Die Börsenweisheit "Sell in May and go away" werde sich wohl auch in der zweiten Maiwoche vorerst nicht bewahrheiten, sagte Analyst Martin Utschneider von Donner & Reuschel. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte mit minus 0,02 Prozent auf 3549,87 Punkten nur wenig verändert.

"Setzt sich der positive Trend in den Bilanzzahlen diese Woche fort und bleibt der Euro schwach, steht einer Rally des Dax in Richtung 13 000 Punkten nichts im Weg", glaubt Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Der Euro kostete zuletzt 1,1929 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung war am Freitag auf den tiefsten Stand seit Ende Dezember gefallen. Ein nachgebender Euro kann die Exportchancen deutscher Unternehmen verbessern.

Bester Dax-Wert waren am Montag die Anteile des Chipherstellers Infineon , die mit plus 2,7 Prozent ihre Gewinne vom Freitag ausbauten. Marktbeobachter verwiesen auf eine derzeit gute Stimmung in der Halbleiterbranche. Am Dax-Ende fanden sich die Aktien des Chemiekonzerns BASF mit einem Minus von 1,6 Prozent - dies aber nur deshalb, weil sie mit einem Dividendenabschlag gehandelt wurden.

Top-Wert im MDax waren die Papiere der Start-up-Schmiede Rocket Internet mit plus 2,8 Prozent nach Aktienrückkäufen. Symrise verteuerten sich um 2,1 Prozent. Die Anteile des Duftstoff- und Aromenproduzenten profitieren von Nachrichten aus der Branche. So will der amerikanische Konzern International Flavors & Fragrances (IFF) den israelischen Rivalen Frutarom übernehmen.

Nach Vorlage von Geschäftszahlen gewannen die Aktien der Hannover Rück knapp 0,8 Prozent auf 118,30 Euro. Sie markierten zuvor ein Rekordhoch bei 122,20 Euro. Geringe Schäden und hohe Kapitalerträge bescherten dem weltweit drittgrössten Rückversicherer einen überraschend guten Start ins Jahr.

Eine sehr positive Studie der Commerzbank trieb an der SDax-Spitze die Papiere des Autovermieters Sixt an. Sie gewannen gut 3 Prozent.

Für Borussia Dortmund ist nach der Überraschungsniederlage gegen Mainz eine direkte Qualifikation für die Champions-League vor dem letzten Spieltag noch nicht sicher. Die Papiere des Fussballvereins verloren am SDax-Ende fast dreieinhalb Prozent.

Nach einer Kurszielerhöhung durch Kepler Cheuvreux schossen die Papiere des IT-Dienstleisters S&T mit 23,80 Euro auf den höchsten Stand seit 2003. Zuletzt kosteten sie an der TecDax-Spitze mit plus 8,1 Prozent 23,40 Euro. Die Aktien der Compugroup wechselten zwischen Plus und Minus und standen zuletzt 1 Prozent tiefer. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in einem Zeitungsinterview den Nutzen der elektronischen Gesundheitskarte angezweifelt. Compugroup ist auf Software für Arztpraxen und Apotheken spezialisiert./ajx/jha/

