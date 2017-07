Aktien Frankfurt: Dax ohne klaren Trend vor US-Notenbankprotokoll

Der Dax hat zur Wochenmitte keine klare Richtung gefunden. Der deutsche Leitindex pendelte am Mittwoch zwischen Plus und Minus und stand zuletzt 0,01 Prozent höher bei 12 438,24 Punkten. Während in Asien die politische Lage nach dem Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea angespannt bleibt, sorgte der wieder etwas schwächere Euro für etwas Beruhigung. Eine schwache Gemeinschaftswährung kann die Ausfuhrchancen exportorientierter Unternehmen erhöhen.