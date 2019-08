Aktien Frankfurt: Dax pendelt stärker zwischen Minus und Plus

Der deutsche Aktienmarkt findet am Donnerstag einfach keine Richtung. Nach einer freundlichen Eröffnung fiel der Dax mittags um bis zu 2 Prozent ins Minus auf den niedrigsten Stand seit Februar 2019. In der Folgezeit erholte er sich rasch und sprang wieder ins Plus, nur um gleich danach wieder in klar negatives Terrain abzubröckeln. Zuletzt notierte der Leitindex 0,61 Prozent tiefer bei 11 423,02 Punkten.