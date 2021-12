Aktien Frankfurt: Dax pendelt um 15 500 Punkte - Zurückhaltung vor Fed-Signalen

Vor wegweisenden geldpolitischen Signalen der US-Notenbank ist der Handel am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch praktisch zum Erliegen gekommen. Der Dax bewegte sich stundenlang in Trippelschritten um die runde Marke von 15 500 Punkten und behauptete ein kleines Plus von 0,3 Prozent. Die US-Währungshüter werden am Abend ihre nächsten Schritte bekannt geben, bevor in den kommenden Tagen unter anderem die Europäische Zentralbank, die Bank of England und die Bank of Japan folgen.