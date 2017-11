Aktien Frankfurt: Dax pendelt weiter um 13 000 Punkten

Leicht aufwärts ist es am Dienstag mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt gegangen. Der Dax hat sich am Nachmittag mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 13 035,71 Punkte wieder über der Marke von 13 000 Punkten stabilisiert. Viel Aufwärtspotenzial machten Börsianer jedoch nicht aus.