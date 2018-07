Aktien Frankfurt: Dax profitiert trotz ZEW von internationaler Börsenlaune

"Der Dax kämpft weiter mit dem Widerstandsbereich rund um die Marke von 12 600 Punkten", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Solange auf dem aktuellen Niveau keine Dynamik nach oben aufkommt, bleibt der Index für ein erneutes Abrutschen gefährdet."

Der MDax der mittelgrossen Unternehmen rückte am Nachmittag um 0,75 Prozent auf 26 294,52 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,78 Prozent auf 2801,54 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zugleich um 0,35 Prozent zu.

Unter den Einzelwerten rückten im Handelsverlauf die Verkehrszahlen der Lufthansa in den Blick und trieben die Aktie der Fluggesellschaft zeitweise um knapp 2 Prozent hoch. Zuletzt allerdings gaben sie dann um 0,4 Prozent nach, was am Markt mit dem bereits am Vortag vorweggenommenen Kursanstieg der Aktie infolge starker Zahlen der Konkurrentin Air France-KLM begründet wurde.

Ein Grossauftrag für Windkraftanlagen schob die Erholung der Nordex -Papiere weiter an. Sie stiegen an der TecDax-Spitze um 5,1 Prozent. Seit ihrem zwischenzeitlichen Tief Ende Juni bei 8,17 Euro haben sie sich damit bereits um etwa 25 Prozent erholt. Nordex wird in Brasilien für den Versorger Enel Green Power ab Herbst 2019 einen Windpark mit einer Leistung von etwa 595 Megawatt errichten.

Die Anteile des Autozulieferers Stabilus litten dagegen mit minus 3,6 Prozent als Schlusslicht im SDax unter dem angekündigten Rücktritt von Konzernchef Dietmar Siemssen.

Im Blick standen auch Umstufungen: So empfiehlt die Deutsche Bank die Anteilsscheine des Modeunternehmens Hugo Boss nun zum Kauf. Die Aktien gewannen daraufhin im MDax 2,4 Prozent. Spitzenwert dort waren allerdings die Anteile von Wacker Chemie mit plus 4,3 Prozent nach einer Kaufempfehlung der Societe Generale. Die Anteile des Medizintechnikunternehmens Drägerwerk im TecDax stiegen nach einem positiven Analystenkommentar des Bankhauses Metzler um 4,6 Prozent.

Am Rentenmarkt hielt sich die Umlaufrendite wie am Vortag bei 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 141,36 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,12 Prozent auf 162,35 Punkte. Der Euro sank wieder und wurde am frühen Nachmittag mit 1,1710 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1789 (Freitag: 1,1724) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8483 (0,8530) Euro./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

(AWP)