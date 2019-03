Aktien Frankfurt: Dax quält sich ins Plus - Bayer fallen weiter

Auch am Dienstag haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht recht aus der Deckung getraut. Nach der ersten Handelsstunde testete der Dax das bisherige Tagestief bei 11 300 Punkten. Diese runde Marke hielt, woraufhin der Leitindex wieder nach obendrehte. Zuletzt verbuchte der Dax ein mageres Plus von 0,11 Prozent auf 11 359,29 Zähler.