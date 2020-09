Aktien Frankfurt: Dax regungslos nach EZB-Entscheid - Pressekonferenz im Fokus

Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der Dax am Donnerstag so gut wie gar nicht reagiert. Der Leitindex notierte zuletzt mit plus 0,06 Prozent auf 13 245,32 Punkten. Ähnlich war das Bild im MDax : Der Index der mittelgrossen Werte notierte mit minus 0,05 Prozent auf 27 520,82 Punkten ebenfalls kaum verändert. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,2 Prozent nach unten.