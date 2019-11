Aktien Frankfurt: Dax richtungslos nach neuem Hoch - 'Stimmung fast zu gut'

Der Dax hat nach der jüngsten Rally am Mittwoch keine klare Tendenz gezeigt. Dem Anstieg bis auf den höchsten Stand seit Mai 2018 bei 13 186 Punkten folgte vorübergehend der Rutsch in die Verlustzone - gegen Mittag verzeichnete der deutsche Leitindex wieder ein knappes Plus von 0,03 Prozent auf 13 152,40 Punkte. Der MDax der mittelgrossen Werte verlor 0,08 Prozent auf 26 851,57 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,15 Prozent auf 3681,93 Punkte hoch.