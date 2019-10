Aktien Frankfurt: Dax ringt um die 12 000 Punkte

Der Dax hat sich nach einem sehr schwachen Oktober-Auftakt zum Wochenstart weiter um Stabilisierung bemüht. Der Leitindex schwankte wenig verändert um die 12 000 Punkte, die er am Freitag in einer kurzen Zwischenerholung in letzter Minute zurückerobert hatte. Gegen Mittag gab der Leitindex knapp um 0,08 Prozent auf 12 003,71 Punkte nach.