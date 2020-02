Aktien Frankfurt: Dax rührt sich kaum noch - Konjunkturdaten stützen

Eine überraschend positive Unternehmensstimmung in der Eurozone hat am Freitag den deutschen Aktienmarkt etwas gestützt. Der Dax dämmte seine anfänglichen Verluste rasch ein und notierte am Nachmittag mit plus 0,03 Prozent auf 13 668,47 Punkten. Viel Bewegung gab es zuletzt nicht mehr.