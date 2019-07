Aktien Frankfurt: Dax rutscht nach US-Arbeitsmarktbericht auf Tagestief

Die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den Dax am Freitagnachmittag auf den tiefsten Stand des Tages gedrückt. Die Verluste hielten sich aber in Grenzen: Zuletzt gab der deutsche Leitindex noch um 0,53 Prozent auf 12 563,20 Punkte nach. Für diese Börsenwoche zeichnet sich somit noch immer ein Plus des Dax von 1,3 Prozent ab.