Aktien Frankfurt: Dax sackt in Richtung 12 000 Punkte

Für den Dax rückt mit weiteren Verlusten an diesem Mittwoch die Charttechnik immer mehr in den Fokus. Die 12 000 Punkte im Leitindex sind zunehmend in Gefahr. Enttäuschende Quartalszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer , der fortdauernde Handelsstreit sowie Währungsturbulenzen in Schwellenländern und Haushaltsprobleme in Italien drücken auf die Stimmung der Anleger. Nachdem der Leitindex in den vorangegangenen Handelstagen unter die 12 400-Punkte-Marke gesackt war, fiel er an diesem Morgen nun unter die laut Analysten nächste Unterstützung bei 12 160 Zählern.