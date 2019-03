Aktien Frankfurt: Dax scheut vor Marke bei 11 500 Punkten weiter zurück

Der Dax hat am Freitag an seine Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Grössere Sprünge blieben dem deutschen Leitindex am letzten Handelstag des Monats aber bislang versagt, denn die Anleger scheuen weiter die Hürde von 11 500 Punkten. Nach einem morgendlichen Wochenhoch bei gut 11 499 Zählern dämmte der Dax seine Gewinne bis zum Mittag ein. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,29 Prozent auf 11 461,50 Punkte auf der Anzeige. Damit winkt auf Monatssicht womöglich aber ein moderater Kursverlust.