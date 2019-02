Aktien Frankfurt: Dax schwächelt - Beiersdorf brechen ein

Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Mittwoch den Rückzug an getreten. Der Dax fiel gegen Mittag um 0,76 Prozent auf 11 452,70 Zähler. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial als Zugpferd der weltweiten Börsen nach seinem mehrwöchigen Rekordlauf am Vortag wieder etwas nachgegeben.