Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach Vortagesrally - Daimler enttäuscht

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich Wochenmitte nach der Vortagesrally erst einmal zurückgehalten. Der Dax fiel am Mittwochnachmittag um 0,40 Prozent auf 11 323,00 Punkte. Neben schwachen Auftragseingängen für die deutsche Industrie im Dezember drückten die Geschäftszahlen und trüben Aussichten des Autobauers Daimler etwas auf die Stimmung der Anleger. Am Dienstag noch war das deutsche Börsenbarometer auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert. Das neue Jahr steht damit weiterhin im Zeichen eines Erholungsbeginns nach den herben Verlusten 2018.