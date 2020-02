Aktien Frankfurt: Dax schwächer wegen bleibender Virussorgen

Nach der jüngsten Erholung von der Coronavirus-Schwäche ist der Dax am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex fiel am frühen Nachmittag um 0,26 Prozent auf 13 478,17 Punkte, nachdem er die Vorwoche mit einem Anstieg von mehr als 4 Prozent beendet hatte. Der MDax schlug sich am Montag mit einem hauchdünnen Anstieg auf 28 681,22 Punkte etwas besser. Auf Eurozonen-Ebene fiel der EuroStoxx 50 um 0,3 Prozent.