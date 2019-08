Aktien Frankfurt: Dax schwingt sich weiter nach oben

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag dank fester Asien-Börsen und positiv aufgenommener chinesischer Konjunkturdaten an seine jüngste Erholung angeknüpft. Entspannung kam auch von der Währungsseite: Der chinesische Yuan, der zurzeit als Barometer für die allgemeine Marktstimmung angesehen wird, legte zum US-Dollar etwas zu. Geprägt war das Handelsgeschehen von einer Vielzahl an Quartalsergebnissen deutscher Konzerne, die Licht und Schatten zeigten.