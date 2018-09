Aktien Frankfurt: Dax setzt Erholung fort

Der Dax hat am Freitag seine jüngste Erholung fortgesetzt. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex noch 0,37 Prozent höher auf 12 099,75 Punkten, nachdem es in der Spitze bis auf 12 133 Zähler hinauf gegangen war. Nach dem sehr schwachen Start in den Börsenmonat September zeichnet sich für den Dax in dieser Woche nun ein Gewinn von 1,2 Prozent ab.