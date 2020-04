Aktien Frankfurt: Dax setzt Erholungskurs fort - Berichtssaison in vollem Gange

Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte an seinen jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. Unterdessen nähert sich die Quartalsberichtssaison der Unternehmen ihrem Höhepunkt. Positive Impulse lieferte die leichte Erholung der Ölpreise. Dennoch bleibt die Unsicherheit am Rohölmarkt hoch. Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda. Weitere grössere Geldspritzen im Kampf gegen die negativen Auswirkungen der Corona-Krise werden von der Fed aber nicht erwartet.