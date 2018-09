Aktien Frankfurt: Dax setzt Talfahrt den siebten Handelstag in Folge fort

Der Dax hat am Freitag seine Talfahrt fortgesetzt. Nachdem am Vortag erstmals wieder seit Anfang April die psychologisch wichtige 12 000-Punkte-Marke fiel, herrscht hohe Nervosität. Dem Leitindex droht aktuell der siebte Handelstag in Folge mit Verlusten. Der internationale Handelskonflikt sowie die Währungskrisen in Schwellenländern bleiben zugleich die zentralen Themen. Aktuell enttäuschten aber auch die Juli-Daten zur deutschen Industrie und zur Exportschwirtschaft.