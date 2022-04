Aktien Frankfurt: Dax stabil - US-Arbeitsmarktdaten fallen als Kurstreiber aus

Nach zwei verlustreichen Börsentagen hat sich der Dax am Freitag stabilisiert. Am Nachmittag zeigte sich der Leitindex mit 0,35 Prozent im Plus bei 14 465 Punkten. Der Arbeitsmarktbericht aus den USA für den Monat März bewegte die Kurse bislang kaum. Das beherrschende Thema bleibt der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für die Wirtschaft.