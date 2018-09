Aktien Frankfurt: Dax stabilisiert sich

Der Dax hat sich am Montag nach zunächst leichten Verlusten stabilisiert. Unterstützung kommt aus den USA, denn jenseits des Atlantiks werden die Börsen zum Handelsauftakt mit Gewinnen erwartet. Gegen Mittag legte der deutsche Leitindex um 0,12 Prozent auf 11 973,72 Punkte zu. Pünktlich zum September-Beginn vergangene Woche hatte er um kräftige 3,3 Prozent nachgegeben. Währungsturbulenzen in Schwellenländern, Unsicherheiten um den Brexit und den in Italien anstehenden Haushalt sowie vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China waren die Gründe.