Aktien Frankfurt: Dax stabilisiert sich nach herben Verlusten

Auf Stabilisierung stehen am Mittwoch die Signale am deutschen Aktienmarkt. Der Dax erholte sich am frühen Nachmittag um 0,8 Prozent auf 14 810 Punkte. Zuvor war der Leitindex im Sog des Konflikts um die Ukraine in fünf verlustreichen Börsentagen um mehr als 700 Punkte oder knapp fünf Prozent abgesackt.