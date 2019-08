Aktien Frankfurt: Dax stagniert - Urteil aus Karlsruhe belastet Immobilienwerte

Nach dem starken Wochenauftakt haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag eine Pause eingelegt. Nach Gewinnen im frühen Handel gab der Dax am Vormittag um 0,19 Prozent auf 11 737,85 Punkte leicht nach. Börsianer begründeten die Stagnation mit dem Fehlen neuer Impulse.