Aktien Frankfurt: Dax steigt in ruhigem Handel - MDax wieder auf Rekordhoch

Auch die Rekordjagd des MDax setzte sich mit einer neuen Bestmarke fort, von der der Index der mittleren Werte aber rasch wieder abprallte. Zuletzt notierte das Börsenbarometer noch mit 0,11 Prozent im Plus bei 28 577,16 Punkten. In Europa notierte der EuroStoxx 50 mit 0,36 Prozent im Plus bei 3789,27 Punkten, nachdem er bereits in der Frühe auf das höchste Niveau seit April 2015 geklettert war.

"Es ist der entspannte Jahresausklang eines turbulenten, aber aus Kapitalmarktsicht mehr als versöhnlichen Jahres", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Immerhin steht für den Dax im Börsenjahr 2019 ein stolzes Plus von fast 27 Prozent zu Buche.

Insgesamt verlief der Handel vor dem Wochenende ruhig, da viele Investoren die Bücher geschlossen und sich in den Urlaub verabschiedet haben. Zuletzt hatte vor allem die Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit die Börsen weltweit angeschoben. Der Dax hatte in der vergangenen Woche mit 13 425 Punkten den höchsten Stand seit Anfang 2018 erreicht. Eine neue Bestmarke blieb dem Börsenbarometer bislang jedoch verwehrt. Das Rekordhoch des Dax datiert noch immer vom Januar 2018 bei 13 596 Punkten.

Die Aktien der von Fresenius Medical Care (FMC) waren der grösste Gewinner im Dax. Die Papiere des Dialysespezialisten verteuerten sich um knapp drei Prozent. Anleger könnten die Kursabgaben seit November nun für Käufe ausgenutzt haben. Tatsächlich gilt die Zeit zwischen den Feiertagen am Jahresende als gute Gelegenheit, die eine oder andere Aktienposition noch aufzustocken oder abzubauen.

Lufthansa blieben mit einem Plus von 0,3 Prozent etwas hinter dem Gesamtmarkt zurück. Mit der Aussicht auf einen kurz bevorstehenden Streik dürften sich Anleger nach wie vor zurückhalten. Die Kabinengewerkschaft Ufo will an diesem Freitag über die konkreten Streikpläne bei der Fluggesellschaft informieren.

Während der Höhenflug von MDax-Neuling Teamviewer anhielt und den Papieren ein neues Rekordhoch bei knapp 33 Euro bescherte, brachen die Anteile von Qiagen um fast ein Fünftel ein. Zuvor hatte die Biotechnologie- und Gendiagnostikfirma den eigenen Verkauf abgesagt, weil die Vorstösse der Kaufinteressenten nicht überzeugend gewesen seien. Analyst Sven Kürten von der DZ Bank sieht indes das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen und hält eine feindliche Übernahme für denkbar.

Der Eurokurs legte zu, zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1152 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs letztmals am Dienstag auf 1,1080 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9025 Euro gekostet.

Am Rentenmarkt fiel von zuletzt minus 0,25 Prozent am Montag auf minus 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 143,999 Punkte. Der Bund-Future lag am frühen Nachmittag mit 0,01 Prozent im Plus bei 171,48 Punkten./bek/mis

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

(AWP)