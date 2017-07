Aktien Frankfurt: Dax stemmt sich gegen erneuten Rückschlag

Nach seinem jüngsten Rückschlag und einer teilweisen Erholung ist der Dax am Mittwoch auf Richtungssuche geblieben. Kurzfristig sehen Börsianer das Risiko weiterer Rückschläge infolge des starken Laufs der vergangenen Monaten. Der deutsche Leitindex schwankte zur Wochenmitte denn auch zwischen Gewinnen und Verlusten. Am Nachmittag notierte er bei 12'450,86 Punkten und damit 0,11 Prozent über seinem Vortagesschluss. Ein wenig Unterstützung lieferte der Kurs des Euro, der nach seinem Höhenflug der Vorwoche weiter zurückfiel. So kann ein zu starker Euro die Exportaussichten der Unternehmen der Eurozone beeinträchtigen.