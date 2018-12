Aktien Frankfurt: Dax steuert trotz Gewinn auf deutlichen Wochenverlust zu

Für den deutschen Aktienmarkt läuft es am Freitag auf ein versöhnliches Ende einer verlustträchtigen Woche hinaus. Der Dax notierte am Nachmittag 0,93 Prozent höher bei 10 911,62 Punkten. Auf die Bekanntgabe aktueller US-Arbeitsmarktdaten reagierte der Leitindex moderat positiv. Dennoch deutet sich für den Dax ein Wochenminus von rund 3 Prozent an. Der MDax gewann am Freitag zuletzt 1,64 Prozent auf 22 815,65 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 1,5 Prozent zu.