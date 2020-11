Aktien Frankfurt: Dax testet nach Rally 13 200-Punkte-Marke

"Die ganz grosse Euphorie auf dem Parkett ist erst einmal vorbei", die gute Börsenlaune halte sich aber, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nun stehe ein "Realitätscheck" der Rally an. Zudem sind laut Marktanalyst Milan Cutkovic von Axi nicht alle Investoren von der aktuellen Markteuphorie überzeugt. "Viele Fragen über den möglichen Covid-19-Impfstoff sind weiterhin unbeantwortet und nach wie vor gibt es beträchtliche Hindernisse."

Am Montag war das deutsche Börsenbarometer, getrieben von Impfstoffhoffnungen und dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl zwischenzeitlich um mehr als 800 Punkte auf fast 13 300 Punkte gestiegen. Auf diesem Stand wurden dann zwar moderat Gewinne mitgenommen, doch vorsichtig nähert sich der Dax dieser Marke wieder an.

Mit Blick auf Einzelwerte hierzulande blieb die Berichtssaison im Fokus: Aus dem Dax legte der Energiekonzern Eon "solide Zahlen" vor, wie ein Händler sagte. Die Essener sehen sich in der Corona-Krise weiter auf Kurs und bestätigten ihre kurz- und mittelfristigen Ergebnisziele. Die Märkte erholten sich schneller als gedacht, teilte das Management mit. Die Aktien profitierten von diesen Aussagen mit plus 1,4 Prozent. Die Papiere des Konkurrenten RWE , der an diesem Donnerstag Zahlen vorlegen wird, gewannen sogar 3,4 Prozent und waren damit Favorit im Leitindex.

Die Aktien von Continental indes gaben nach detaillierten Zahlen zum abgelaufenen Quartal und Aussagen über höhere Sonderbelastungen um 2,0 Prozent nach. Damit weiteten die Papiere des Autozulieferers ihre Vortagesverluste aus. Auch der angeschlagene und im Umbau steckende Autozulieferer Leoni litt im dritten Quartal unter den Folgen der Corona-Krise. Er sprach trotz weiter tiefroter Zahlen zugleich aber von einer leichten Erholung. Diese Aktien büssten im SDax 1,0 Prozent ein.

Im MDax zogen die Anteilsscheine von Bechtle mit einem Kurssprung von plus 12,5 Prozent die grösste Aufmerksamkeit auf sich. Der IT-Dienstleister hob nach einem starken dritten Quartal die Prognose für das Vorsteuerergebnis deutlich an.

Der Online-Marktplatzbetreiber Scout24 profitierte in der Corona-Krise von robusten Immobiliengeschäften, was seinen Papieren ein Plus von 2,3 Prozent bescherte. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) stiegen im Jahresvergleich leicht.

Mit Zahlen stand zudem der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer im Fokus, dessen Aktien um 2,2 Prozent nachgaben. Die Papiere der Immobiliengesellschaft Corestate legten nach Zahlen dagegen um 5,2 Prozent zu. Nordex setzten zudem ihre November-Rally nach einem neuen Grossauftrag für den Windkraftanlagenhersteller mit Schwung fort. Sie stiegen um knapp 7 Prozent und haben damit seit Monatsbeginn bereits rund 35 Prozent gewonnen./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

(AWP)