Aktien Frankfurt: Dax trotzt Brexit-Chaos und wagt neuen Erholungsversuch

Gegen Mittag behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,37 Prozent auf 11 461,32 Punkte. Vortags hatte er nach einigen Kursschwankungen praktisch unverändert geschlossen. Der Index der mittelgrossen Werte MDax sank zuletzt hingegen um 0,07 Prozent auf 24 697,03 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,10 Prozent auf 3325,52 Zähler hoch.

Das Brexit-Chaos hat sich noch vergrössert: Am Mittwochabend hatte das britische Parlament bei einer Testabstimmung alle acht vorgelegten Alternativen für den Deal, den Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte, abgelehnt. May bot für eine Zustimmung zu ihrem Deal sogar ihren Rücktritt an. "Jetzt wissen wir genauso wenig wie vorher, was die britischen Abgeordneten tatsächlich wollen", kommentierte Analyst David Madden von CMC Markets UK.

In Peking starten derweil neue hochrangige Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China - auf US-Seite vertreten durch den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin.

Am deutschen Aktienmarkt im Fokus stand einmal mehr Bayer mit einem zeitweisen Rutsch auf ein Siebenjahrestief - zuletzt dämmten die Aktien ihr Minus immerhin auf rund 0,7 Prozent ein. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern erlitt in einem richtungweisenden US-Prozess um den angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Roundup der Tochter Monsanto eine herbe Schlappe und soll dem 70-jährigen Kläger Edwin Hardeman Schadenersatz in Gesamthöhe von 80,3 Millionen Dollar zahlen.

Die Deutsche Bank prüft derweil, ob die bisherigen Sparpläne angesichts der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal ausreichen, schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise. An anderer Stelle sei zu hören, dass die Bank ehrgeizigere Kostenziele ausgegeben habe. Das kam bei den Anlegern nicht gut an: Die Papiere büssten über ein Prozent ein. Mit einem schwachen ersten Quartal habe der Markt zwar schon gerechnet, doch in dem Artikel klinge an, dass die Lage dramatischer werde, kommentierte ein Beobachter.

Für Infineon ging es um weitere knapp zwei Prozent bergab, was den letzten Platz im Dax bedeutete. Am Mittwoch hatte der Halbleiterhersteller mit einer Gewinnwarnung schockiert - nun reagierten Analysten reihenweise mit Kurszielsenkungen für die Aktie.

Die Papiere von United Internet und 1&1 Drillisch zählten mit Verlusten von fast fünf beziehungsweise über zwölf Prozent zu den schwächsten Werten im MDax. Der Telekommunikationsanbieter und Internetdienstleister will die eigene Dividende wie auch die von Drillisch drastisch zusammenstreichen, falls die Tochter bei der teuren Versteigerung von Frequenzen für den Mobilfunkstandard 5G zum Zuge kommt. Zudem stiessen Aussagen beider Unternehmen zur Geschäftsentwicklung auf wenig Begeisterung. Die US-Investmentbank Goldman Sachs monierte enttäuschende Wachstumsziele.

Für Hochtief-Titel ging es um siebeneinhalb Prozent auf 130,20 Euro nach unten. Händler verwiesen darauf, dass sich der Grossaktionär Atlantia von einem Drittel seiner Beteiligung trenne. Der Anteil des italienischen Autobahnbetreibers sinke dadurch auf 16 Prozent. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe im Auftrag von Atlantia 4,35 Millionen Hochtief-Aktien zu einem Preis von 131 Euro je Anteilsschein bei institutionellen Anlegern platziert.

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown konnte die Anleger trotz eines operativen Ergebnissprungs im vergangenen Jahr nicht überzeugen: Die Aktien verloren knapp sechseinhalb Prozent. Bei Analysten stiessen Zahlen und Ausblick auf unterschiedliche Einschätzungen. Allerdings hielten sie fast alle an ihren Kaufempfehlungen fest. Auch an den Kurszielen, die allesamt klar über dem aktuellen Bewertungsniveau liegen, änderte sich nichts, was vermuten lässt, dass für die negative Entwicklung der Aktie vor allem Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Rekordhoch verantwortlich sind.

Dagegen eroberte Evotec mit einem Plus von über viereinhalb Prozent die MDax-Spitze. Das Biotech-Unternehmen habe mit seinen Jahreszahlen positiv überrascht und auch einen besser als erwarteten Ausblick auf 2019 gegeben, lobte ein Händler.

Grösster Verlierer im Nebenwerte-Index SDax war SMA Solar mit einem Kursrutsch von fast elf Prozent. Der Preisdruck durch die asiatische Konkurrent hatte dem Solarkonzern 2018 einen hohen Verlust eingebrockt, wie aus den endgültigen Jahreszahlen hervorgeht./gl/jha/

