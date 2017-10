Aktien Frankfurt: Dax und MDax knapp unter Rekordhochs - TecDax-Hoch seit 2001

Der Dax hat am Montag moderat zugelegt und sich seiner Bestmarke bis auf wenige Punkte genähert. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,17 Prozent im Plus bei 13 240,14 Punkten. Vor dem Wochenende hatte er bei 13 249 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht. Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader sprach von einer Pause für den deutschen Leitindex.