Aktien Frankfurt: Dax unter Druck

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Donnerstag auf Tauchstation gegangen. Der Dax notierte zuletzt 0,25 Prozent tiefer bei 11 383,68 Punkten. Der MDax , in dem die mittelgrossen Unternehmen repräsentiert sind, verlor 1,05 Prozent auf 23 782,70 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,38 Prozent auf 3193,25 Zähler abwärts.