Aktien Frankfurt: Dax verfällt in Lethargie - Deutsche Bank bereitet Sorgen

Auch starke Daten vom US-Arbeitsmarkt haben den Dax am Freitagnachmittag nicht befeuern können. Zwar drehte der Leitindex kurzzeitig ins Plus, er gab die Gewinne jedoch ebenso rasch wieder ab. Zuletzt trat der Dax mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 11 167,57 Zähler quasi auf der Stelle. Die Beschäftigung in den USA ist im Januar überraschend stark gestiegen.