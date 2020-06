Aktien Frankfurt: Dax verteidigt Marke von 12 000 Punkten

Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Wochenauftakt ohne klare Richtung präsentiert. Die Investoren sind nach wie vor hin- und hergerissen zwischen den wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die auf eine Erholung der Wirtschaft hindeuten. Sorgenvoll schauen die Marktteilnehmer vor allem in die USA, wo es erneut zu Lockdown-Massnahmen kam. Aber auch in Deutschland halten die Befürchtungen einer zweiten Infektionswelle an.