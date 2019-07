Aktien Frankfurt: Dax vor dem Wochenende weiter kraftlos

Der Dax ist zum Schluss einer verlustträchtigen Woche kraftlos geblieben. Am Freitag bewegte sich der Leitindex - gefangen zwischen der Gewinnwarnung des Autobauers Daimler und neuen Rekorden an der Wall Street - kaum noch. Am Nachmittag notierte der Dax praktisch unverändert bei 12 332 Punkten. Damit deutet sich für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ein Wochenverlust von knapp 2 Prozent an.