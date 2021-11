Aktien Frankfurt: Dax vor Fed-Beschlüssen kaum bewegt - Rekordhoch im Blick

Der Dax ist am Mittwoch vor den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank (Fed) in Schlagweite zu seinem Rekordhoch geblieben. Er bewegte sich dabei nur wenig und notierte am Nachmittag prozentual kaum verändert bei 15 946,01 Punkten. Das Rekordhoch vom August steht bei 16 030 Punkten.