Aktien Frankfurt: Dax weiter im Minus - Hoher Wochenverlust zeichnet sich ab

Der Dax hat am Freitag seine zunächst deutlichen Verlusten reduziert. Gegen Mittag notierte der Leitindex noch 0,42 Prozent tiefer bei 11 549,58 Punkten. Angesichts der verschärften Corona-Krise mit einem neuen Teil-Lockdown in Deutschland von diesem Montag an erlebte der Dax bislang eine rabenschwarze Woche. Aktuell beläuft sich der Wochenverlust auf 8,7 Prozent.