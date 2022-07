Aktien Frankfurt: Dax weitet nach US-Inflationsdaten Verlust deutlich aus

Der Dax hat am Mittwoch nach Inflationsdaten aus den USA die Verluste deutlich ausgeweitet. Zuletzt sackte der deutsche Leitindex um 1,94 Prozent auf 12 655,33 Punkte ab. Am Vortag hatte er es auf den letzten Metern ins Plus geschafft. Ähnlich hatte es beim MDax der mittelgrossen Unternehmen ausgesehen, der nun 1,81 Prozent auf 25 288,34 Zähler einbüsste. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 2,02 Prozent auf 3416,77 Punkte.