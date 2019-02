Aktien Frankfurt: Dax weitet Vortagesverluste aus - Wirecard erneut im Fokus

Wieder zunehmend verunsicherte Anleger haben sich vor dem Wochenende aus dem deutschen Aktienmarkt zurückgezogen. Der Dax sackte am Freitagnachmittag in die Verlustzone, die psychologisch wichtige Marke von 11 000 Punkten fiel. Ein wegen des weiter ungeklärten Handelsstreits schwach erwarteter Börsenstart in den USA drückte auf die Stimmung. Zudem belasteten ein paar Unternehmensnachrichten. Auch der Dax-Neuling Wirecard rückte wieder in den Fokus.