Aktien Frankfurt: Dax wieder auf Erfolgskurs

Der Dax notierte am Nachmittag 0,75 Prozent höher bei 15 899,26 Punkten. Am Freitag war der deutsche Leitindex nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA abgerutscht, hatte die Verluste aber letztlich eindämmen können. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte gewann am Montag 0,43 Prozent auf 36 212,35 Zähler. Der EuroStoxx 50 legte um rund 0,9 Prozent zu.

Nach Einschätzung der Marktexperten der Credit Suisse schliesst der jüngste US-Arbeitsmarktbericht aus, dass die US-Notenbank bereits im September ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe zur Stützung der Konjunktur verringert. Die Credit Suisse rechnet mit diesem Schritt aber weiter noch in diesem Jahr. Auch mit Blick auf die Europäische Zentralbank sind die Anleger gespannt, wie es ein halbes Jahr vor dem bereits hinausgeschobenen Auslauf des Programms mit den Pandemie-Anleihekäufen (PEPP) weitergeht. Die EZB-Sitzung an diesem Donnerstag gilt entsprechend als Höhepunkt der Woche.

Auch aus Unternehmenssicht ging es am Montag mangels wichtiger Nachrichten relativ ruhig zu. Im Blick standen einige Aktien im Zuge der anstehenden Umbildung der deutschen Leitindizes. Am Freitagabend hatte die Deutsche Börse die zehn neuen Dax-Mitglieder ab dem 20. September bekanntgegeben. Auch die Zusammensetzung des künftig verkleinerten MDax und des erneuerten SDax wurde veröffentlicht.

Neu auf dem von 30 auf 40 Titel verlängerten Kurszettel des Dax stehen der Flugzeughersteller Airbus , der Chemikalienhändler Brenntag , der Kochboxenlieferant Hellofresh , die Holdinggesellschaft Porsche , der Sportartikelhersteller Puma , das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen Qiagen , der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius , der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers, der Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise sowie der Online-Modehändler Zalando .

Die Anteilsscheine von SMA Solar brachen nach einer Gewinnwarnung des Solartechnikunternehmens um 13,5 Prozent ein. SMA kappte die Jahresziele aufgrund anhaltender Engpässe in der Lieferkette. Umsatz und operativer Gewinn (Ebitda) würden niedriger ausfallen, als bislang erwartet, teilte das Unternehmen mit.

Die Covestro-Papiere rückten um rund 0,8 Prozent vor. Eine starke Nachfrage aus der Bau- und Autoindustrie sowie nach Elektronik und Medizinprodukten liefert dem Kunststoffkonzern unverändert Rückenwind. Gerade mit Blick auf das laufende dritte Quartal sei er weiter sehr optimistisch, sagte Covestro-Chef Markus Steilemann am Wochenende der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Der Dax-Konzern spüre bislang mit Blick auf die Lieferketten keine Folgen des Hurrikans "Ida", der vor allem den Süden der USA getroffen hatte.

Die Aktien von K+S bauten ihre jüngsten Gewinne um 2,8 Prozent aus. Die Aktien des Düngerherstellers gewannen seit dem Zwischentief Mitte des Vormonats fast 16 Prozent und steuern wieder auf das Zweijahreshoch vom Juli zu. Auftrieb gaben Spekulationen am Markt, wonach der Bergbaukonzern BHP möglicherweise eine Übernahme der Kasseler einem teureren eigenen Kali-Projekt in Kanada vorziehen könnte.

Der Euro wurde zuletzt mit 1,1863 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1872 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,44 Prozent am Freitag auf minus 0,42 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 145,50 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,07 Prozent auf 175,03 Punkte nach./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

(AWP)