Aktien Frankfurt: Dax winkt versöhnlicher Wochenausklang

Der Dax ist am Freitag auf Erholungskurs gegangen. Der Kursrutsch am Vortag hatte laut Beobachtern Schnäppchenjäger in den Markt gelockt. Davon profitierte der Leitindex zuletzt mit einem Aufschlag von 1,11 Prozent auf 12 845,17 Punkte. Auch der sich zuletzt abzeichnende positive Auftakt an der Wall Street und unerwartet starke US-Einzelhandelsumsätze stützten. Dass Grossbritannien sich inzwischen auf einen harten Bruch mit der EU einstellt, tat der Aufwärtsbewegung im deutschen Leitindex dabei keinen Abbruch. Börsianer warnten gleichwohl, dass die Stimmung unter den Investoren angesichts der vielen politischen Unsicherheiten und der weiter steigenden Corona-Zahlen angegriffen sei.