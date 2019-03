Aktien Frankfurt: Dax zeigt kurz vor Quartalsende die Zähne

Experte sind allerdings skeptisch für den Börsentrend in den kommenden Wochen. In der Rally zum Jahresauftakt seien die Kurse "etwas zu weit voraus gelaufen", sagte Andreas Wex von der Commerzbank. "Kein Wunder also, dass nun an der Leine gezogen wird und die Märkte wieder zurückkommen", sagte der Stratege mit Blick auf den Rücksetzer des Dax in der vergangenen Woche.

Einen Impuls kurz vor dem Wochenende könnte noch einmal das politische Gezerre um den Brexit setzen. Am Nachmittag stimmt das Parlament in London erneut über den ausgehandelten Austrittsvertrag ab. Die Chancen für eine Annahme des umstrittenen Vertrags stehen jedoch schlecht. Während der Debatte im Unterhaus am Freitag zeichnete sich kein Durchbruch ab.

Der Index der mittelgrossen Werte MDax rückte am Freitag um gut ein halbes Prozent auf 24 688,49 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent.

Im Dax verschaffte ein winkender Grossauftrag für die Marinesparte aus Brasilien dem Thyssenkrupp -Papier Auftrieb. Die Aktie legte an der Index-Spitze um 3,5 Prozent zu - allerdings waren die Papiere am Vortag auf den tiefsten Stand seit Juni 2012 gefallen.

Trotz eines Dementi konnten sich Wirecard-Papiere nicht dem Sog eines neuerlichen negativen Berichts der "Financial Times" erwehren: Die Papiere lagen mit mehr als sieben Prozent Minus abgeschlagen am Dax-Ende. Die Aktien waren am Dienstag hoch geschossen, nachdem das Unternehmen sich im Zusammenhang mit von der Zeitung erhobenen Vorwürfen entlasten konnte. Den jetzigen Bericht verwarf Wirecard als "Teil einer Reihe von falschen und irreführenden Informationen" und reichte Klage gegen das Blatt und den massgeblichen Autor ein.

Wegen des Dividendenabschlags von 70 Cent je Aktie waren die Papiere der Deutschen Telekom am Freitag rein optisch unter den Dax-Schlusslichtern. Eine gestrichene Kaufempfehlung der Investmentbank Credit Suisse lastete kaum auf dem Kurs.

Eine Verkaufsempfehlung der Commerzbank warf hingegen am MDax-Ende die Papiere des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec nach ihrer jüngsten Erholung um mehr als fünf Prozent zurück. Analyst Daniel Wendorff hält die Markterwartungen für zu hoch.

Ein als überraschend stark eingestufter Geschäftsausblick des Bausoftware-Anbieters Nemetschek beflügelte dessen Aktienkurs. Die Aktien setzten ihre Rally an der MDax-Spitze mit einem Plus von mehr als sieben Prozent fort und nahmen damit Kurs auf ihr Rekordhoch vom vergangenen September.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,14 Prozent am Vortag auf minus 0,13 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,03 Prozent auf 143,19 Punkte nach. Der Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 166,16 Punkte. Der Eurokurs trat mit 1,1217 US-Dollar auf der Stelle. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1218 (Mittwoch: 1,1261) Dollar festgesetzt./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

(AWP)